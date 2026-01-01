ТАСС: под Черниговом ВС РФ разбили казармы центра подготовки операторов БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:40
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Казармы учебного центра подготовки операторов ударных БПЛА Вооруженных сил Украины уничтожены в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В Черниговской области ударами БПЛА "Герань-2" уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных в районе н. п. Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава", - сказал собеседник агентства.