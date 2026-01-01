ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ТАСС: под Черниговом ВС РФ разбили казармы центра подготовки операторов БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили пункты противника с помощью ударов "Герань-2"
Редакция сайта ТАСС
03:40

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Казармы учебного центра подготовки операторов ударных БПЛА Вооруженных сил Украины уничтожены в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Черниговской области ударами БПЛА "Герань-2" уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных в районе н. п. Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава", - сказал собеседник агентства. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине