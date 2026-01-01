ТАСС: в Сумской области ВСУ сосредоточили большое количество расчетов БПЛА

В российских силовых структурах подчеркнули, что противник использует беспилотники и против мирного населения Белгородской области

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВСУ сосредоточили в Краснопольском районе Сумской области большое количество расчетов БПЛА 419-го отдельного батальона беспилотных систем. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении на участке продвижения в Краснопольском районе противник сосредоточил большое количество расчетов БПЛА 419-го отдельного батальона беспилотных систем с целью остановить продвижение бойцов "Севера" и активно их задействует по нашим позициям. При этом враг задействует беспилотники и против мирного населения Белгородской области", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Краснопольском районе ВСУ провели одну контратаку двумя штурмовыми группами 119-й отдельной бригады теробороны. Комплексным огневым поражением атака отражена, обе группы противника уничтожены.