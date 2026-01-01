ТАСС: для контратак у Лимана ВСУ более двух недель комплектовали подразделения

В российских силовых структурах отметил, что боевики 225-го отдельного штурмового полка отказались идти в штурм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВСУ для проведения контратак в районе Лимана Харьковской области доукомплектовывали подразделения бригады более двух недель. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В лесу возле Лимана на харьковском направлении для проведения контратак противник более двух недель доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. Успеха не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бойцы "Севера" продвинулись на этом участке вглубь, отразив пять контратак штурмовых групп 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады теробороны.