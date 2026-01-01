Над регионами России за ночь уничтожили 168 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 168 украинских БПЛА над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 61 над территорией Брянской области, 25 над территорией Краснодарского края, 23 над территорией Тульской области, 16 над территорией Республики Крым; 12 над Московским регионом, в том числе 9 БПЛА, летевших на Москву; 7 над территорией Калужской области, 24 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.