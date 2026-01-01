ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Также российские бойцы ликвидировали 250 беспилотников самолетного типа

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там также добавили, что средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 250 БПЛА самолетного типа.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.