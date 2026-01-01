ВСУ за сутки потеряли около 1 335 солдат

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 335 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 солдат, от действий группировки "Запад" - до 210, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили более 190, "Центр" - до 470, на направлении "Восток" - свыше 220 и "Днепр" - до 55 военнослужащих.