ВС РФ поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики

Также российские бойцы атаковали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах", - сказали в министерстве.