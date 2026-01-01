ВС РФ отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск

Бойцы России ликвидировали до 15 боевиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Запад" на купянском направлении в течение суток отразили две атаки формирований ВСУ с целью прорыва в Купянск, уничтожено до 15 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа", - сказали там.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.