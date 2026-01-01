Группировка "Центр" поразила бригаду спецназначения "Азов"

Подразделения улучшили положение по переднему краю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск нанесли поражение бригаде спецназначения "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен), сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, аэромобильной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, 3 бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Вольное, Новокриворожье, Сергеевка, Красноярское, Кутузовка, Шевченко, Новый Донбасс, Торецкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.