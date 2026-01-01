ТАСС: в зоне СВО ликвидировали комбата бригады теробороны ВСУ

Как сообщили в российских силовых структурах, речь идет о Николае Шевченко, командовавшем батальоном 111-й отдельной бригады территориальной обороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны (111 обр ТРО) ВСУ Николай Шевченко был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Практически ежедневно ВС РФ уничтожают старший офицерский состав ВСУ. На днях был ликвидирован командир батальона 111 обр ТРО Николай Шевченко", - рассказал собеседник агентства.