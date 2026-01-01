ТАСС: нарратив о плохой жизни из-за РФ стал украинской национальной идеей

По мнению украинской пропаганды, в срыве мобилизации на Украине следует винить спецслужбы РФ, рассказали российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Обвинение России в плохой жизни на Украине стало национальной идеей для жителей страны, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

"В стране победившего майдана всегда принято винить во всех бедах Москву. Оказывается, по мнению украинской пропаганды, это российские спецслужбы сорвали мобилизацию на Украине. Если взглянуть на всю историю "незалежной", то таких примеров можно обнаружить очень много. Можно даже сказать, что вся история Украины с 1991 года строится на обвинениях России в том, что украинцы живут плохо. По сути, это стало национальной идеей", - рассказал собеседник агентства.

Тем не менее он подчеркнул, что даже на фоне такой риторики внутри Украины ситуация для ВСУ на поле боя складывается весьма плачевно.