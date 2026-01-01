Над регионами России за семь часов сбили 201 украинский БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили 51 дрон

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 201 украинский БПЛА, в том числе 21 дрон, летевший на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

"1 января текущего года в период с 16:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали там.

Так, 51 БПЛА нейтрализован над Белгородской областью, 36 - над Брянской области, 24 - над Московским регионом, в том числе 21 беспилотник, летевший на Москву, 16 - над Ростовской областью, 15 - над Калужской областью, 14 - над Тульской областью, 12 - над Курской областью, 10 - над Рязанской областью, по 6 - над Воронежской областью и Республикой Крым, 5 - над Орловской областью, 4 - над Липецкой областью и 2 - над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.