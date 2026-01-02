МО РФ: российский военный отразил атаку дронов, спас раненых и прикрыл танк

Зенитный расчет, в составе которого действовал Дмитрий Абрамов, прикрывал от средств воздушного нападения бронетехнику, выдвигающуюся на закрытые огневые позиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Стрелок зенитного ракетного отделения гвардии ефрейтор Дмитрий Абрамов при выполнении боевой задачи сбил несколько дронов, оказал помощь и организовал эвакуацию раненых и сохранил танк. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Там сообщили, что зенитный расчет, в составе которого действовал Абрамов, прикрывал от средств воздушного нападения бронетехнику, выдвигающуюся на закрытые огневые позиции. В ходе выполнения задачи он обнаружил приближающиеся дроны-камикадзе и открыл по ним огонь, уничтожив угрозу до подлета к танку. На позиции один из беспилотников, зайдя с противоположной стороны, ранил одного из военнослужащих. Абрамов оказал первую помощь, а затем, отойдя на безопасное расстояние, продолжил бой, лично уничтожив из штатного оружия еще три дрона.

Когда очередной беспилотник направился к прикрываемому танку, Абрамов оперативно применил переносной зенитный ракетный комплекс и сбил его точным выстрелом. После выполнения задачи и замены расчета он самостоятельно вынес раненого товарища до точки эвакуации за 2,5 км.

"Благодаря решительным действиям, хладнокровию и умению принимать на себя ответственность гвардии ефрейтора Дмитрия А. были не только выполнены поставленные боевые задачи, но и спасены жизни раненых товарищей", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также рассказали про ефрейтора Вячеслава Чижова, который выполнял боевую задачу по захвату позиций противника в районе одного из населенных пунктов. Штурмовая группа под командованием Чижова, преодолев под огнем минные заграждения, скрытно вышла с фланга к опорному пункту противника и внезапно атаковала его.

Чижов, ворвавшись на позицию, лично уничтожил двух солдат ВСУ. В ходе боя группой было уничтожено семь военнослужащих противника. Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Чижова опорный пункт был захвачен, что создало условия для освобождения населенного пункта.