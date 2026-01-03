ВС РФ отразили две попытки прорыва ВСУ в Купянск

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск", - сказал Бигма.