ВСУ потеряли из-за действий Южной группировки до 200 военнослужащих

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в результате действий Южной группировки войск ВС РФ до 200 военнослужащих, 36 блиндажей и укрытий, а также военную технику. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"За сутки противник потерял до 200 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 5 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы", - рассказал он.

Астафьев добавил, что войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 36 блиндажей и укрытий, 9 наземных робототехнических комплексов, 7 пунктов управления, 7 антенн связи, 6 антенн БПЛА, а также 9 беспилотников ВСУ.