ВСУ потеряли свыше 430 военнослужащих из-за действий группировки "Центр"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в результате действий группировки войск ВС РФ "Центр" более 430 военнослужащих. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Валентин Первухин.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 430 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии противника", - сказал Первухин.