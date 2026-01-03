ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Север" до 180 военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" до 180 военнослужащих, технику и три склада. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"Военнослужащие подразделений группировки войск "Север", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили до 180 военнослужащих, 14 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 2 орудия полевой артиллерии и 3 склада материальных средств ВСУ", - сказал он.