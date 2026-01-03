Замглавы Минобороны исполнил желание мальчика, мечтавшего побывать танкистом

Генерал-полковник Александр Санчик принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик исполнил желание пятилетнего Димы из подмосковной Балашихи, мечтавшего побывать в роли танкиста, в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытки пятилетнего Дмитрия из города Балашиха Московской области, в которой мальчик написал, что мечтает побывать в роли танкиста, а также 13-летней Ангелины из Нижегородской области, которая мечтала о подарке-сюрпризе", - рассказали в ведомстве.

В рамках акции Санчик передал Ангелине современный смартфон, а также мягкую игрушку и игровой набор для ее младшей сестры Вероники. "Для Дмитрия и его родителей знакомство с боевыми машинами началось в центральном парке "Патриот" с экскурсии по музею бронетанковой техники, в рамках которой были представлены уникальные образцы видов вооружения из разных стран. Также мальчик посетил тренажерный комплекс, где управлял морскими судами, танками и вертолетом", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что от имени Санчика мальчику были подарены шлемофон танкиста и танк на пульте дистанционного управления. "От нашей семьи и лично от Димочки мы благодарим организаторов за исполнение желания. От всего сердца хочется пожелать всем деткам, чтобы они верили в то, что все мечты сбываются, нужно просто очень сильно захотеть", - сказала мама Димы Евгения Заморуева.