Спецназ группировки "Центр" уничтожили дронами личный состав и БПЛА ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем соединения спецназа группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и тяжелые дроны противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделений войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и тяжелые беспилотники формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе ночных боевых вылетов операторы FPV-дронов работают в режиме свободной охоты и облетают возможные маршруты перемещения и выявленные районы сосредоточения живой силы ВСУ. При обнаружении тепловых сигнатур операторы незамедлительно уничтожают малые группы противника, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения. При обнаружении в воздухе и на земле тяжелых квадрокоптеров ВСУ операторы БПЛА уничтожают их воздушным тараном или с помощью сброса боеприпасов.