Дроноводы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на харьковском направлении

Он был замаскирован и располагался в здании в частном секторе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" уничтожили склад боеприпасов ВСУ, оборудованный в частном здании в зоне проведения СВО на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе одного из дежурств военнослужащими 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был выявлен замаскированный склад боеприпасов в зоне проведения СВО на харьковском направлении. Противник оборудовал под склад здание в частном секторе в одном из населенных пунктов. Благодаря воздушной разведке было замечено передвижение живой силы в данном секторе и перенос ящиков с боекомплектом в здание, после чего расчет поднял в воздух FPV-дрон, снаряженный осколочно-фугасной боевой частью. Мастерство и сотни часов налета позволили точно поразить цель, что спровоцировало детонацию хранившегося вооружения и полное его уничтожение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что успешное выполнение боевых задач на данном участке не было бы осуществлено без стабильной доставки дронов, комплектующих к ним и боевой части, а также средств, обеспечивающих жизнедеятельность расчетов БПЛА на линии боевого соприкосновения. Под эти задачи на постоянной основе выделена группа обеспечения, которая на малогабаритных средствах передвижения производит подвоз всего необходимого.