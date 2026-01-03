Войска РФ уничтожили САУ Paladin, робототехнический комплекс и БМП-1 в ДНР

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin, наземный робототехнический комплекс (НРТК) и боевую машину пехоты противника на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем 238-й гвардейской артиллерийской бригады продолжают наносить серьезный урон подразделениям ВСУ на константиновском направлении СВО. Так, накануне расчетами FPV-дронов были выявлены и незамедлительно уничтожены замаскированные в лесополосе 155-мм самоходное артиллерийское орудие М109 Paladin и боевая машина пехоты БМП-1 украинских националистов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что НРТК был уничтожен на следующий день при попытке доставить боеприпасы.