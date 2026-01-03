Группировка "Восток" за сутки уничтожила восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

Противник потерял до 190 военнослужащих

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки уничтожили восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, Humvee и "Козак", 2 буксируемые гаубицы М198, 11 автомобилей, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.

По его словам, группировка войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. "Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Воздвиженка, Петровка, Староукраинское, Братское и Терноватое", - добавил Миськов.