Связисты группировки "Запад" установили сотни антенн и проложили километры линий

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Военные связисты бригады управления 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" за период проведения СВО установили сотни антенн и проложили километры оптоволоконных линий, обеспечивая оперативность принятия решений и выполнения боевых задач. Об этом рассказали в Минобороны России.

"За время проведения специальной военной операции военные связисты бригады управления 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" установили сотни антенн, проложили километры оптоволоконных линий, что позволило увеличить оперативность принимаемых решений и выполнение боевых задач", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве указали, что в зоне проведения СВО специалисты войск связи группировки обеспечивают подразделения всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне. Для прокладки оптоволоконных линий используется специальная техника, позволяющая размещать кабель в грунте, что позволяет сохранить инфраструктуру от огня противника и возможности повреждения ее техникой.

Находясь в специальных защищенных узлах связи, дежурные проводят постоянный дистанционный мониторинг состояния связной инфраструктуры. Современное оборудование позволяет моментально выявить любые неполадки в работе и определяет место обрыва кабельных трасс. После получения от системы мониторинга информации о сбое на место поломки или обрыва выдвигается линейная группа, определяют место разрыва и оперативно восстанавливают его, используя специальный сварочный аппарат для пайки оптоволоконного кабеля, юстируют антенны, производят замену вышедшего из строя оборудования на рабочее.

Механик-пулеметчик бригады управления с позывным Моряк рассказал об инструментах, используемых связистами для прокладки и восстановления поврежденных линий связи. "Для варки оптики мы используем оптический сварщик, для нахождения повреждений в оптоволоконных линиях мы используем такое оборудование, как рефлектометр. Рефлектометр нужен для точного обследования оптоволоконных линий на предмет обрывов загибов, потери мощности сигнала. <…> Группа собирается, выезжает на ближайший коммутатор, просвечивает оптоволоконную линию рефлектометром, мы находим обрыв и отправляемся на ремонт данной линии", - сказал он.