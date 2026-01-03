Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры и квадрокоптеры ВСУ в районе Гуляйполя

Операторы войск беспилотных систем поразили БПЛА противника в воздухе

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ в районе Гуляйполя. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Гуляйполе операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявили активность беспилотной авиации противника. В ходе наблюдения были зафиксированы полеты тяжелых гексакоптеров типа "Баба Яга", а также разведывательных квадрокоптеров, использовавшихся противником для ведения воздушной разведки. Расчеты ударных БПЛА своевременно отработали по выявленным целям. В результате точных действий тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ были уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении ведомства.