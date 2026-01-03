Танкисты РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж поразил цель с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и в реальном времени

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт с огневыми точками и системой скрытых ходов формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и в реальном времени, получая корректировку от расчетов войск беспилотных систем, что позволило эффективно поразить цель на дистанции более 10 км с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов. Обновляемая информация о положении вражеских целей и результатах огневого поражения позволила минимизировать расход боеприпасов и достичь максимальной эффективности.

Командир танковой роты капитан Антон Шагалов отметил деморализацию ВСУ по сравнению с предыдущими годами СВО. "Противник, несмотря на то, что несет огромные потери и морально-политическое состояние у него плохое, все равно старается огрызаться. Но после воздействия артиллерии и танков чаще всего они отступают, кто может, в то время, как в предыдущие годы они терпели до последнего", - сказал военный.