ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Удар нанесли артиллеристы группировки "Восток"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Восточной группировки войск ударом по укрепленному сектору уничтожили опорные пункты с личным составом противника в Великомихайловке Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области был обнаружен укрепленный сектор с опорными пунктами противника. Полученные координаты были оперативно переданы расчетам РСЗО "Град" группировки "Восток". После выдвижения на огневую позицию расчеты боевых машин нанесли удар реактивными снарядами по обозначенному сектору. В результате огневого воздействия опорные пункты противника и находившаяся в них живая сила были уничтожены", - следует из сообщения.