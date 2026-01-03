"Луганскэнерго": ВСУ с мая почти 200 раз атаковали объекты энергетики в ЛНР

Удары повредили более 350 элементов оборудования и линий электропередачи, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины с мая 2025 года не менее 179 раз наносили удары по объектам энергетики в муниципалитетах Луганской Народной Республики, повредив более 350 элементов оборудования и линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили ТАСС в компании "Луганскэнерго".

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Объекты энергетики подвергаются атакам ВСУ с 2014 года. С 1 мая 2025 года совершено более 179 атак ВСУ на энергообъекты филиала. С 1 мая повреждено свыше 350 единиц оборудования и линий элементов ЛЭП", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном директором "Луганскэнерго" Борисом Рыжиловым.

В компании уточнили, что больше всего объектов энергетики повреждено в Лисичанском, Рубежанском, Сватовском, Кировском и Первомайском муниципальных округах. При этом энергетики восстановили все объекты, "где возможно относительно безопасное выполнение работ". "Общая сумма [ущерба] будет определена после завершения боевых действий и оценки степени повреждения электроустановок красной зоны", - сообщили в "Луганскэнерго".