ТАСС: в Запорожье попали в плен пять офицеров ГУР МО Украины в сентябре

Это большая редкость, поскольку командиры с подразделениями на линию боевого соприкосновения не ходят, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Порядка 5 офицеров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины попали в российских плен на запорожском направлении в сентябре 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сдача офицеров ВСУ в плен на запорожском направлении - это на самом деле большая редкость, так как офицеры с подразделениями на линию боевого соприкосновения не ходят. Это уже что-то вроде устоявшейся традиции - отправлять взводы, роты и батальоны без командиров. Это, пожалуй, самая серьезная отличительная черта украинского офицера в сравнении с российским. Тем не менее за 2025 год все-таки зафиксировано порядка пяти случаев сдачи в плен офицеров на запорожском направлении. Так было в сентябре, когда после успешной военной операции российских десантников в плен попали порядка пяти офицеров украинского ГУР", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что рядовые пленные не могут объяснить, почему офицеры не идут с ними в бой. По его словам, военнослужащие, скорее всего, не задают им подобных вопросов из-за страха юридической ответственности по надуманным статьям.

"Не исключаю, что были случаи попадания в плен офицеров ВСУ в Гуляйполе, потому что там, по словам очевидцев, украинские силы не ожидали столь быстрого прорыва российских войск", - добавил он.