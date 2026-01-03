ТАСС: ВСУ перебросили к Сумам укомплектованные на 40% подразделения

Части 106-й бригады теробороны понесли потери в боях за Гуляйполе, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения бригады теробороны, понесшей потери в Гуляйполе. Она укомплектована менее чем наполовину, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Смирившись с утратой Гуляйполя, командование ВСУ перебросило из Запорожской области в Сумскую подразделения 106-й отдельной бригады теробороны для укрепления обороны. Укомплектованность переброшенных частей 106-й бригады составляет не более 40% из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе", - сказал собеседник агентства.