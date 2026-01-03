ТАСС: в Волчанских Хуторах ВС РФ уничтожили две штурмовые группы ВСУ

Украинские солдаты пытались выдвинуться к позициям группировки войск "Север", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Две штурмовые группы ВСУ, выдвинувшиеся к позициям ВС РФ, уничтожены в Волчанских Хуторах Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Волчанских Хуторах воины "Севера" продвинулись вперед. Противник двумя штурмовыми группами на БТР предпринял попытку выдвижения в направлении позиций "северян". Комплексным огневым поражением обе боевые группы уничтожены", - сказал собеседник агентства.