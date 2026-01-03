В Военно-морской академии разработали самоходное средство для разрушения льда

Изобретение обеспечивает возможность срочного всплытия подводных лодок без длительного поиска полыньи, говорится в патенте

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Военный учебно-научный центр Военно-морского флота "Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" запатентовал разработку самоходного средства для обеспечения всплытия подводных лодок в покрытых льдом районах. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.

"Изобретение относится к морской технике, взрывным работам, боеприпасам и служит для обеспечения всплытия подводных лодок, действующих в арктических и покрытых льдом районах. Самоходное средство для разрушения льда с двойным зарядом взрывчатого вещества, состоящее из корпуса, двигателя, винто-рулевой группы, блока управления, комплекса вспомогательных механизмов и цистерн и баллона воздуха высокого давления", - говорится в описании к патенту.

Там отмечается, что преимуществами использования изделия являются возможность применения при необходимости срочного всплытия подлодки без длительного поиска полыньи и доставка в точку подрыва более мощного по сравнению со штатным боезапасом средства.

"Предложенная конструкция может быть реализована при модернизации существующих и проектировании новых подводных лодок, не требует значительных изменений в существующие конструкции подводных лодок", - подчеркивается авторами изобретения.