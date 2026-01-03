Над регионами России и Азовским морем за ночь сбили 22 украинских БПЛА
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 22 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, 6 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА - над территорией Ростовской области, 1 БПЛА - над территорией Республики Адыгея, 1 БПЛА - над акваторией Азовского моря", - сказали там.