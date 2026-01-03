В ДНР заявили, что комбат ВСУ приказал добить раненого украинского военного

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что по их дислокации ударили ФАБом

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Командир одного из батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ приказал добить одного из солдат, раненных ударом ФАБ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Стало известно, что один из комбатов 92-й бригады ВСУ приказал добить одного из раненых на границе Днепропетровской и Запорожской областей солдата. По месту их дислокации был нанесен удар ФАБом", - рассказал Кимаковский.

Он добавил, что в результате удара восемь человек погибли, пятеро получили ранения.