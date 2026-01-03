Атаман Кузнецов: в мобилизационный резерв МО РФ могут привлечь 5 тыс. казаков

Атаман Всероссийского казачьего общества добавил, что в числе задач резерва будут территориальная оборона субъектов и защита критически важных объектов инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Не менее 5 тыс. казаков планируется привлечь в мобилизационный людской резерв Минобороны России в 2026 году для охраны объектов критически важной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов.

В ноябре Министерство обороны РФ и Всероссийское казачье общество подписали первое соглашение о включении казачества в мобилизационный людской резерв России. Это позволит укрепить силовой блок страны представителями общества.

"Мобилизационный людской резерв - это большое доверие государства, но это и будущее российского казачества. Мы планируем [в 2026 году привлечь в резерв] не менее 5 тыс. [человек], но ставка и планы гораздо больше. Повторюсь, это перспективно, особенно для молодежи", - сказал атаман.

Кузнецов добавил, что в числе задач резерва будут территориальная оборона субъектов Российской Федерации и защита критически важных объектов инфраструктуры. "Сегодня эта ответственная задача возложена на российское казачество. И мы приступили совместно с Министерством обороны РФ, совместно с руководством субъектов Российской Федерации к этой работе", - отметил он.

Также атаман сообщил, что сегодня 53 тыс. казаков привлечены к государственной службе. "Это и служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других силовых структурах, это участие в охране государственной границы. Также во взаимодействии с МЧС казаки участвуют, когда это необходимо, в ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, созданы специальные казачьи дружины во многих субъектах Российской Федерации. Мы сегодня знаем, что более 15 тыс. казаков профессионально, на постоянной основе участвуют в охране общественного порядка", - добавил Кузнецов.