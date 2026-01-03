ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

Российские силы также атаковали пункты временной дислокации формирований противника, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, радиолокационной станции противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - сказали в министерстве.