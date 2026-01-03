Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 300 военных

Согласно данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 215 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 300 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 215 человек, от действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - до 220, "Центр" - до 400, на направлении "Восток" - до 215 и "Днепр" - до 40 военнослужащих.