Средства ПВО РФ сбили 124 беспилотника самолетного типа ВСУ за сутки

Российские силы также уничтожили 15 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 15 управляемых авиабомб и 124 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотных летательных аппарата, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 871 танк и другие боевые бронированные машины, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 714 единиц специальной военной автомобильной техники.