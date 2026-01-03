Силы ПВО сбили семь летевших на Москву БПЛА

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Беспилотник сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Системой ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в своем канале в Max.

Позже Собянин сообщил, что отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву.

В новость внесены изменения (19:48 мск; 20:05 мск; 20:12 мск; 20:20 мск) - добавлена информация о количестве БПЛА.