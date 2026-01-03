Старший сержант Операйло лично спланировал взятие опорного пункта ВСУ

В Минобороны также рассказали о рядовом Иване Куке, который выполнял задачу по ротации личного состава и подвозу боеприпасов вблизи линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Старший сержант Владимир Операйло лично спланировал взятие опорного пункта ВСУ и выполнил задачу без потерь среди личного состава. О подвиге военнослужащего рассказали в Минобороны РФ.

Операйло командовал штурмовой группой при выполнении боевой задачи по овладению позициями ВСУ. "Старший сержант Операйло лично спланировал штурм вражеского опорного пункта в условиях активного применения БПЛА и вражеской артиллерии", - подчеркнули в военном ведомстве.

Там рассказали, что, введя врага в заблуждение, штурмовая группа под командованием старшего сержанта уничтожила противника на опорном пункте и завладела инициативой боя на этом участке, прорвав оборону ВСУ. "Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям старшего сержанта Владимира Операйло, поставленная боевая задача выполнена без потерь личного состава, а штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также рассказали о рядовом Иване Куке, который выполнял задачу по ротации личного состава и подвозу боеприпасов вблизи линии боевого соприкосновения. "В условиях интенсивного применения противником ударных БПЛА, используя накопленный опыт, рядовой Кука несколько раз вывел технику из-под ударов вражеских БПЛА и не допустил потерь среди личного состава", - отметили в ведомстве.