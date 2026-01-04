В зоне СВО бойцы группировки "Север" восстановили "Гиацинт-Б" в рекордные сроки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Специалисты по ремонту вооружения 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в зоне СВО восстановили поврежденную гаубицу "Гиацинт-Б" в рекордные сроки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты по ремонту вооружения 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" восстановили поврежденную вражеским FPV-дроном буксируемую гаубицу "Гиацинт-Б". Постоянное снабжение запасными частями позволяет качественно производить ремонт артиллерийских орудий в полевых условиях, не прибегая к эвакуации на завод-изготовитель. <…> Несмотря на множественные осколочные повреждения и утрату боеспособности, орудие в кратчайшие сроки было восстановлено", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что высокий уровень подготовки инженерно-технического персонала и современное техническое оснащение подразделения позволяют в кратчайшие сроки выполнять полный спектр работ - от диагностики и ремонта до быстрой замены силовых установок, узлов, агрегатов и систем вооружения.