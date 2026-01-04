ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

Бригады украинской армии пытались контратаковать, но российские военнослужащие отразили атаки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ, пытавшихся прорваться в населенный пункт Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск", - сказал Бигма.