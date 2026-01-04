Группировка "Восток" за сутки уничтожила семь пунктов БПЛА ВСУ

Военные ВС РФ также ликвидировали пять станций связи Starlink

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили пять станций связи Starlink и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ за сутки, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> радиолокационную станцию "Снов", 5 станций спутниковой связи Starlink, беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 7 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.