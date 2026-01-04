ВС РФ уничтожили бронетехнику с пехотой ВСУ на красноармейском направлении

Боевую задачу выполнили операторы ударных БПЛА группировки "Центр"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Центр" уничтожили живую силу, бронированную технику и беспилотники противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки "Центр" выявили и уничтожили тяжелые коптеры формирований ВСУ в воздухе и в местах их подготовки и запуска на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы группировки также уничтожили бронированную технику вместе с пехотой, перемещавшуюся на линии боевого соприкосновения.