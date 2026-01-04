ВС РФ уничтожили опорные пункты с пехотой ВСУ в Днепропетровской области

Боевую задачу выполнили при помощи гаубиц "Гиацинт-Б"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили гаубицами "Гиацинт-Б" опорные пункты с живой силой противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем группировки в городской застройке населенного пункта Братское Днепропетровской области были выявлены опорные пункты ВСУ. После уточнения обстановки координаты целей были оперативно переданы артиллерийским расчетам группировки "Восток". Расчеты буксируемых артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" нанесли серию точных ударов по выявленным позициям", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после ударов оборонительные сооружения ВСУ были разрушены, а находившаяся в опорных пунктах живая сила уничтожена.