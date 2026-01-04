ВС РФ уничтожили робототехнические комплексы ВСУ на красноармейском направлении

Российские военнослужащие лишили украинских боевиков снабжения

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили наземные робототехнические комплексы противника на красноармейском направлении СВО в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем в составе соединения специального назначения группировки "Центр" уничтожили наземные робототехнические комплексы формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, лишив украинских боевиков снабжения продовольствием и боеприпасами, а также возможности переброски резервов между разрозненными группами на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки успешно уничтожают наземные колесные и гусеничные беспилотники противника во время их перемещения и в зонах ожидания. Кроме того, они наносят удары по оставленным платформам, чтобы предотвратить их повторное использование.