Расчеты "Ланцетов" уничтожили гаубицу М119 ВСУ в Запорожской области

Из-за удара противник лишился возможности ведения артиллерийского огня на участке фронта

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили "Ланцетами" гаубицу М119 противника в зоне проведения СВО в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе разведки операторами войск беспилотных систем группировки "Восток" в Запорожской области была выявлена замаскированная позиция артиллерийского орудия М119, использовавшегося противником для ведения огня. После уточнения координат цель была передана расчетам барражирующих боеприпасов "Ланцет". Точным ударом артиллерийское орудие противника было уничтожено на позиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за удара ВСУ лишились возможности ведения артиллерийского огня на участке фронта.