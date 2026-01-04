Военнослужащим Южной группировки войск вручили боевые награды
Редакция сайта ТАСС
02:05
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" получили ведомственные и государственные награды за выполнение боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Командование полка 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск вручило государственные и ведомственные награды Минобороны России отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за проявленное мужество и самоотверженность офицерам и рядовому составу полка были вручены медали Суворова, Жукова, знаки отличия "Георгиевский крест", а также медали "За боевое отличие", "За воинскую доблесть" и другие.
В ведомстве уточнили, что церемония награждения прошла в тыловом районе зоны проведения СВО.