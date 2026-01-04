ВС РФ уничтожили подземные укрепления и пехоту ВСУ в Херсонской области

Удар по целям противника нанесли при помощи гаубицы "Гиацинт-Б"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили подземные укрепления и живую силу противника в зоне проведения СВО в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение ВСУ на правом берегу Днепра. В этот раз расчету поступила команда на нанесение огневого поражения подземным укреплениям и личному составу. В считаные минуты расчет осуществил наведение по указанным координатам и произвел прицельный огонь, в результате чего живая сила и укрепления противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удар наносился расчетом гаубицы "Гиацинт-Б", а информация о местоположении подземных пунктов временной дислокации противника была получена средствами воздушной разведки.