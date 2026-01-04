ВС РФ уничтожили замаскированный ПВД и пехоту в Харьковской области

Информацию о местоположении цели получили при помощи разведывательных БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили замаскированный пункт временной дислокации (ПВД) и живую силу противника в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В этот раз в ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 82-го самоходно-артиллерийского полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" поразили ПВД подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о местоположении ПВД была получена от разведывательных беспилотников, после чего его уничтожили несколькими точными выстрелами.