В Купянском районе Харьковской области российские войска уничтожили пехоту ВСУ

Российские военнослужащие срывают ротацию украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили пехоту противника в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие войск беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады группировки войск "Запад" срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подход личного состава к своим подразделениям на передовой в Купянском районе Харьковской области. На кадрах объективного контроля - прямые попадания FPV-дронов и уничтожение пехоты ВСУ, пытавшейся местами осуществить прорыв, а также спастись в строениях Купянского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за передвижением сил противника осуществляется с помощью разведывательных беспилотников, которые в последующем наводят и корректируют огонь, а также фиксируют уничтожение целей.